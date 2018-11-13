-misafirlerden görüntüler

-detaylar

-milli marşların okunması

-KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer konuşması

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( BAKÜ ) - KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan’da kutlandı BAKÜ



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. KKTC’nin Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Turganer’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, milletvekilleri, Azerbaycan’da faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunması ile başlayan etkinlikte konuşan Ufuk Turganer, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kardeş Azerbaycan’da Bakü’de kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyetinin 95. Yıldönümü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 35. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Ölümünün 80. yılında rahmetle ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinden ilham alan Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün özgürlük ve bağımsızlık ilkeleri ışığında zorlu mücadelesini vermiş, cesaretle direnmiş ve karşılığında 15 Kasım 1983 tarihinde Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş liderliğinde en değerli varlığına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine kavuşmuştur. Kıbrıs Türk tarafının adada adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için gösterdiği iyi niyet ve yapıcı yaklaşımlar Kıbrıs Rum tarafından karşılık görmemiştir. Kıbrıs Türk halkı diline, dinine, milletine, vatanına ve bayrağına her zaman sahip çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere özgürlük mücadelesini verdiğimiz Doktor Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ı ve kahraman mücadelemizi, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Resepsiyon daha sonra Türk mutfağından çeşitli tatların ikram edilmesiyle devam etti.

