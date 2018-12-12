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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Bakan Kasapoğlu’nu Kabul Etti

- KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Bakan Kasapoğlu’nu Kabul Etti

görüşme detaylar

Alışkanlık Yarış Politika Oyaca Uluslararası 

-Kasapoğlu konuşma
-Uluçay konuşma

( LEFKOŞA ) - KKTC Meclis Başkanı Uluçay, Bakan Kasapoğlu’nu kabul etti LEFKOŞA

- KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu kabul etti. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Spor Şurası Genel Kurulu’na katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Şeref Salonu’nda saat 09.00’da gerçekleşen kabulde, Kasapoğlu Türkiye olarak son 16 yılda spor alanında gerçekleştirilen hamle ve tesisleşmenin çok ciddi aşamaya geldiğini ve sporda başarı yönünde çalışmaların söz konusu olduğunu belirtti.
Bu çalışmaların hem uluslararası arenada hem de yerel anlamda görüşüleceğini ifade eden Kasapoğlu, Türkiye’den Kıbrıs’a gelen gençlerin zihnen ve bedenen gelişmeleri için yapılacak çalışmaların mütalaa edileceğini kaydetti.
KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da konuk heyeti Ada'da görmekten ve spor şurasına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, KKTC’nin uluslararası anlamda spor ambargosundan dolayı ne bireysel ne de takım yarışmalarına katılabildiğine işaret etti. Yetenekli gençler için bunun büyük sıkıntı olduğunu belirten Uluçay, KKTC’nin Türkiye ile birlikte sorunun aşılması için ellerinden gelen tüm çabayı ortaya koyacağını ifade etti.
Gençlik ve Spor Dairesinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek adına çalışmalarını ve faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüğünü belirten Uluçay, spor şurasının ardından gerekli kaynak ihtiyacının karşılanması ve Türkiye ile daha yakın işbirliği ile orta vadede bu konudaki politikaların gençler ve sporcular adına daha etkin noktaya taşınmasını beklediğini sözlerine ekledi.
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