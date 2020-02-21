Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
KKTC ilk yerli otomobili ‘Günsel'i tanıttı Video

KKTC ilk yerli otomobili ‘Günsel'i tanıttı Video

TANITIMDAN DETAY

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Fabrika Yerli Otomobil Lyon 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ilk yerli otomobili Günsel Oto B9'u Girne’de tanıttı. KKTC’nin ilk yerli otomobili Günsel Oto B9'un tanıtımı, Girne Eleksus Otel’de görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.
Tanıtıma Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KKTC 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile çok sayıda davetli katıldı.
KKTC'nin ilk yerli ve milli arabası Günsel B9'un, Türk mühendisleri tarafından tasarlandı ve üretim sürecinde 1.2 milyon saat emek harcanarak üretim aşamasına getirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde kurulan fabrikada 10 bin parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan Günsel’in 2021'de yıllık 2 bin araçla başlayacak seri üretim kapasitesi ise, 2025'te yıllık 20 bin araca ulaşması planlanıyor. Günsel B9'un Tanıtımda konuşan KKTC Başbakan Ersin Tatar, ''Doğu Akdeniz'de Mavi vatanda KKTC ile ilgili çok olumsuzluklar konuşulmaktadır. Ama bu akşam bu konuşmalar hepsini mahkum etmektedir. Biz başarılı bir milletin başarılı evlatlarıyız. Biz Kıbrıslı Türkler, var olma mücadelesinde çok isimler yetiştirdik. Onların bir tanesi de hepimiz kabul etmeliyiz ki mücadele yıllarından beri her türlü zorluğa göğüs geren Suat Günsel'dir. KKTC bu proje ile geleceğine imza atmakla bu planlar ile gurur duyacaktır. Bu coğrafyada Türklük için vatan için millet için bu projelerin bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini paylaşmak istiyorum'' dedi.
Konuşmaların ardından tanıtımı gerçekleştirilen Günsel Oto, üç renk araçla sahnede izleyiciye de sunuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Almanyada Silahlı Saldırıda 11 Kişi ÖldüAlmanyada Silahlı Saldırıda 11 Kişi Öldü
Aslan seriyi sürdürdüAslan seriyi sürdürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı