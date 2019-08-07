- KKTC'deTonlarca İlaç Depolarda Unutuldu

“Yaklaşık 90 kamyon ilaç imha edilecek” “Yıllarca bu kadar büyük bir ilaç sarfiyatının olması, yaklaşık 90 kamyon kadar ilacın imha için bu kadar uzun süre beklemesi ve bu kadar büyük bir ihmalin olması kabul edilemez bir durum” diyen Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak kalıcı bir sistem için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Tarihi geçmiş ilaçların ayıklanarak başka depolarda korunup, uygun koşullarda gerekli sağlık tedbirleri alınarak imha edileceğini dile getiren Pilli, mevcut ilaçların kontrol altına alınması için otomasyon sisteminin düzenleneceğini ve tarihi geçmiş ilaçların anında sistemde yer alacağını belirtti.

“Tek bir ilacın dahi sarf edilmemesi konusunda kararlıyız” Otomasyon sisteminin yüzde yüz verimli hale getirileceğini ve ilaçların depoya girişi-çıkış tarihleri, son kullanma tarihleri, depodan çıkışlarının ne zaman olduğu ve ne kadar kaldığı gibi tüm detayların sistemde yer alacağını dile getiren Pilli, şu bilgileri verdi: “Tüm hastanelerimiz ve sağlık merkezlerimizin eczanelerinde bulunan ilaçları da kontrol altına alacağımız bir yapı kuruyoruz. Tek bir ilacın dahi israf edilmemesi konusunda kararlıyız. Bu kadar uzun süre ilaçların kontrol altında tutulmadığını üzülerek belirtmek isterim. Kalıcı önlemler için düğmeye bastığımızın özellikle altını çizerek, kamuoyunun bilgisine sunarım.” Öte yandan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, Facebook ' taki paylaşımında, ''Son 4 sağlık bakanımızın icraatları sırasında tespit yapıp kamuoyuna açıklama yaptıkları ortak bir konu var. İlaç ve Eczacılık Dairesi depolarında binlerce kutu tarihi geçmiş ilaç bulunup atıldı. Bu ortak tespit ve icraata rağmen çare üretilemiyor. Üstelik çarenin otomasyon olduğunu bile bile. 10 yılı aşkındır tüm bakanlarca desteklenen ve kurumu sürdürülen otomasyon çalışmaları bir türlü tam anlamıyla kurulup organize olunamıyor. Bunun sebeplerine baktığınız zaman; 1. Otomasyon konusunda deneyimsizliğin getirdiği yanlış seçimlerden doğan zaman kaybı, 2. Bir türlü sağlanamayan yeterli eğitimli personel, 3. Otomasyonla çalışmayı reddeden personel, başlıca sebepler olarak sayılabilir. Ve bu nedenlerin üzerine gidilmedikçe bizler gelecekte de benzer olayları yaşayacağız ' ifadelerini kullandı.

