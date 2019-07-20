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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC'den ‘Türk Yıldızları’ geçti

- KKTC'den ‘Türk Yıldızları’ geçti

gösteriden görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Efes 


- Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları'nın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaptığı gösteri nefes kesti. 'Türk Yıldızları, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC'de yaptığı gösteri ile izleyicileri büyüledi. Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden biri olan Türk Yıldızları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm kenti Girne’de sahilinde yaptığı gösteriyi binlerce kişi izledi. Türk Yıldızları'nın 6 uçakla yaklaşık 30 dakika boyunca Girne semalarında düzenlediği gösteri ile gök yüzünde Kalp işareti ile 4'lü, 3'lü, 2'li ve toplu geçişler sergilediği tehlikeli figürler izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.
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