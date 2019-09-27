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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- KKTC'deki yasak aşk cinayetine ömür boyu hapis Haberi

- KKTC'deki yasak aşk cinayetine ömür boyu hapis Haberi

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( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

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- KKTC'de mahkeme, yasak aşk cinayetinde Memduh Ulugün'ü öldürmekten yargılanan Mehmet ve Meryem Doğu çiftine ömür boyu hapis cezası verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) turizm kenti Girne'de geçtiğimiz yıl Mart ayında, sokak ortasında Memduh Ulugün’ü 14 bıçak darbesiyle öldüren Meryem Doğu-Mehmet Doğu çifti Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada “Taammüden Adam Öldürmek”, “Adam Öldürme” ve “Kanunsuz Bıçak Taşıma” suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildiler. Ne olmuştu KKTC’de geçtiğimiz yıl 3’ü kız 4 çocuk sahibi Meryem-Mehmet Doğu çifti Alsancak Belediyesi Su İşleri Amiri Memduh Ulugün’ün evine kiracı olarak taşındı. İki katlı evin alt katında Meryem ve Mehmet Doğu çifti, üst katında ise evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Ulugün yaşıyordu. Aradan geçen zaman içerisinde ev sahibi Mehmet Ulugün ile kiracısı Meryem Doğu arasında yasak ilişki başladı.
İddialara göre, Meryem Doğu yasak aşktan rahatsız olduğunu Ulugün'e açık açık söyledi.

Ulugün'ün ise buna rağmen aşkına devam etti. Mehmet Doğu’nun cinayetten bir gün önce cep telefonuna çektiği videoda, Ulugün’e üç şık sundu. Doğu’nun Ulugün’le konuşmasında, “Sana üç şıkkım var evlatlarının ölmesini mi istersin, ikinci şıkkım bu kadın ile evlenirsin veya son olarak üçüncü şıkkım bu kadına 100 bin sterlin verir adadan gitmesini sağlarsın. Namusuma göz diktin, beni ikinizde aldattınız” dedi.
İnşaat ustası Mehmet Doğu, işte olması gerekirken beklenmedik bir anda öğle saatlerinde eve geldi. Ev sahibi Memduh Ulugün’ü evinde gören Mehmet Doğu, eşi ve sevgilisi ile kavga etmeye başladı.
Kavga seslerini duyan komşular, Memduh Ulugün’ün “İmdat, beni öldürecekler kurtarın” diye bağırarak sokağa çıkarken gördü. Kaçan ev sahibini, kiracıları kovalarken kısa bir kovalamanın ardından Memduh Ulugün’ü yakalayan ve ellerini tutarak yere yatıran Mehmet Doğu karısına, “Namus senin namusun, sen temizleyeceksin” diye bağırarak doğu çifti tarafından sokak ortasında 14 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürüldü.
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