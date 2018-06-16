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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
KKTC'deki seçmenler sandık başında - LEFKOŞA Haberi

KKTC'deki seçmenler sandık başında - LEFKOŞA Haberi

- KKTC'deki seçmenler sandık başında - Oy verme işlemi - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği seçim bina sorumlusu Ertuğrul Demirci'nin konuşması KKTC'deki seçmenler sandık başında - Türk vatandaşları, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy vermeye başladı - 106 bin 530 seçmen oy kullanabilecekLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için oy kullanıyor.KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları, saat 09.00 itibarıyla Lefkoşa 'daki 20 Temmuz Fen Lisesine giderek oylarını vermeye başladı.
Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olmasına rağmen seçmenler, oy verme işleminin başladığı andan itibaren lisenin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Seçmenler, 18 Haziran'a kadar 09.00 - 21.00 saatlerinde randevu alınmasına gerek olmadan 20 Temmuz Fen Lisesi'nde oy kullanabilecekler.Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği seçim bina sorumlusu Ertuğrul Demirci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 530 seçmen bulunduğunu belirterek seçmenlerin gelmeden öncede internet üzerinden yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Kimlik Numarası Nüfus Cüzdanı Yurt Dışı Cüzdan Basın Mensupları 

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