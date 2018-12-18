Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- KKTC’deki Osmanlı Şehitliğinin Hali İçler Acısı İzle

- KKTC’deki Osmanlı Şehitliğinin Hali İçler Acısı İzle

mezarlığın görüntüsü

( GİRNE ) - KKTC’deki Osmanlı şehitliğinin hali içler acısı GİRNE

Şehit Hafta Sonu Güvenlik Görevlisi Hassasiyet 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Osmanlı şehitliğinin halinin içler acısı olduğunu söyleyen Kıbrıs halkı gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda çağrıda bulundu. KKTC'nin Girne kentindeki Osmanlı şehitliğinin hali içler acısı. Osmanlı şehitliği olan Baldöken Mezarlığı’nın bir bölümü otopark olarak kullanılırken, diğer bölümleri ise son günlerde adaya çalışmak için gelen göçmenlerin buluşma noktası haline geldi. Özelikle Güney Kıbrıs Rum kesiminde çalışan Vietnam uyruklu işçilerin hafta sonu tatillerinde ortak buluşma alanı olarak kullandıkları Baldöken Mezarlığı’nda alkol içildiği iddia edildi. Mezarlığın çevresinde herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması ise dikkat çekiyor. Kıbrıs halkı, tarihi Osmanlı şehitliğine gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptıCinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı