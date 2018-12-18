- KKTC’deki Osmanlı Şehitliğinin Hali İçler Acısı



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Osmanlı şehitliğinin halinin içler acısı olduğunu söyleyen Kıbrıs halkı gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda çağrıda bulundu. KKTC'nin Girne kentindeki Osmanlı şehitliğinin hali içler acısı. Osmanlı şehitliği olan Baldöken Mezarlığı’nın bir bölümü otopark olarak kullanılırken, diğer bölümleri ise son günlerde adaya çalışmak için gelen göçmenlerin buluşma noktası haline geldi. Özelikle Güney Kıbrıs Rum kesiminde çalışan Vietnam uyruklu işçilerin hafta sonu tatillerinde ortak buluşma alanı olarak kullandıkları Baldöken Mezarlığı’nda alkol içildiği iddia edildi. Mezarlığın çevresinde herhangi bir güvenlik görevlisinin bulunmaması ise dikkat çekiyor. Kıbrıs halkı, tarihi Osmanlı şehitliğine gereken hassasiyetin gösterilmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunuyor.

