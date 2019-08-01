Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC'deki İş Kazasında Bakanlık Devreye Girdi İzle

- KKTC'deki İş Kazasında Bakanlık Devreye Girdi İzle

kaza görüntüleri

Tutuklama Kararı Başsağlığı İnşaat Sektörü İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı 

-detay

( LEFKOŞA ) - KKTC'deki iş kazasında bakanlık devreye girdi LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) turizm kenti Girne'de akşam saatlerinde inşaatı devam eden 2 katlı binada beton dökümü yapıldığı sırada beton kalıbının çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili olarak KKTC Çalışma Bakanlığına bağlı Girne Çalışma Dairesi müfettişleri, iş kazasının olduğu inşaatı süresiz mühürledi. Bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi müfettişleri sabah erken saatlerde ölümle sonuçlanan kazanın bulunduğu binaya gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan ön incelemelerle polisin sorumlular hakkında tutuklama kararı çıkarması bekleniyor. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden yaşanılan kazayla ilgili başsağlığı dileyerek iş kazaları konusunda açıklamada bulundu. Sucuoğlu, "Göreve geldiğim günden bu yana çalıştığımız ve inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzüğü Bakanlar Kuruluna gönderdim. Tüzük yürürlüğe girdiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.
Dün akşam meydana gelen iş kazasında Hasan Tarık hayatını kaybederken, Ömer Yapıcı ile Yakşi Murat Bazarov da yaralanmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı