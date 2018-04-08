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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
KKTC'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu - YALOVA Video

KKTC'deki cinayetin zanlısı polise teslim oldu - YALOVA Video

- Zanlının emniyetten sağlık kontrolüne götürülüşünden detaylarKKTC'deki cinayetin zanlısı Yalova 'da polise teslim olduYALOVA (AA) - KKTC'de Rum Solomos Apostolidis'i öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı, Yalova 'nın Çınarcık ilçesinde polise teslim oldu.Cinayet zanlısı E.Ş. (22), akşam saatlerinde Çınarcık Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlı Emniyetteki sorgusunda, 28 Mart'taki olay öncesi Apostolidis ile bir kumarhanede birlikte kumar oynadıklarını, parası bitince bu kişinin davetiyle evine para almak için yola çıktıklarını belirtti.
Apostolidis'in kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü anlatan E.Ş, kendisine cinsel istismarda bulunduğu için taşla Apostolidis'e vurduğunu ve oradan uzaklaştığını öne sürdü.Apostolidis'in o an hayatını kaybedip kaybetmediğinden emin olmadığını iddia eden E.Ş, olayın ardından önce Hatay'a ardından Adana'ya daha sonra da Yalova 'nın Çınarcık ilçesine gelip, buradaki bir arkadaşından iş istediğini, Apostolidis'in öldüğünü öğrenince teslim olduğunu ileri sürdü.Zanlının Emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cinsel İstismar Ormanlı Katil Zanlısı Kumarhane Nayet Zanlısı 

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