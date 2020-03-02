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02 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC'deki camilerde 'Bahar Kalkanı Harekatı' için dua edildi - LEFKOŞA

KKTC'deki camilerde 'Bahar Kalkanı Harekatı' için dua edildi - LEFKOŞA

KKTC'deki camilerde "Bahar Kalkanı Harekatı" için dua edildi - LEFKOŞA - Camiden genel görüntüler - Namaz ve dua detaylarıLEFKOŞA (AA) - Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde sabah namazının ardından dua edildi.KKTC Din İşleri Başkanlığı kararıyla, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere manevi destek ve harekatın başarıyla sonuçlanması amacıyla ülke genelindeki tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi.Camilerde Türklerin yanı sıra yabancı Müslümanlar da Mehmetçik için dua etti.Mehmetçiklere manevi destek için sabah namazına müteakip Fetih suresi ve dualar okunmaya devam edecek.

Sabah Namazı İdlib 

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