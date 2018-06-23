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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
KKTC'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - LEFKOŞA

KKTC'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - LEFKOŞA

- Kaza yerinden detaylarKKTC'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralıLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele bölgesinde kamyonun bir aracın üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Ercan Havalimanı - İskele yolunda çakıl yüklü kamyon, yoldan geçen bir aracın üzerine devrildi.Kazada araçta bulunan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.Yaralanan kamyon sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trafik Kazası Gesi 

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