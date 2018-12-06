KKTC'de Selde Ölenlerin Kimlikleri Açıklandı Haberi



- KKTC’de etkili olan sel ve fırtınada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) son yılların en şiddetli fırtınası ile mücadele ediyor. Sabah saatlerinde Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy Deresine uçtu. Polis tarafından yapılan açıklamada, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden ve bu sabah saatlerinde cesetlerine ulaşılan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hayatını kaybeden şahısların, Gaye Soyutok (18), Tolga Bekçi (21) ve Ahmet Kılıç (23) olduğu tespit dildi. Kayıp diğer şahıs ve aracın aranması sürüyor.

