- KKTC de Sandık Başında İzle



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek için Türkiye ile aynı gün sandık başında. KKTC’de halk, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelerini seçmek için sandık başına gitti. KKTC’de 191 bin 153 seçmenin 734 sandıkta oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde 28 belediye başkanlığı için 111 aday; 280 meclis üyeliği için 1092 aday, 184 muhtarlık için 425 aday ve 596 ihtiyar heyeti üyeliği için de 1043 aday yarışıyor. Oy verme işlemi sabah 08.00 itibari ile başladı 18.00'e kadar devam edecek. KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, yerel yönetim seçimlerini kazananları sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde belli olacağını belirtti.



