- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

- KKTC'de halk, TSİ 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına halktan destek geldi. KKTC genelinde TSİ 21.00'de evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
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