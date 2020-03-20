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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

- KKTC'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar

Sağlık Çalışanları Kışla 

-Alkış
-Detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC'de halk, TSİ 21.00'de evlerinin balkonundan ve pencerelerinden sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına halktan destek geldi. KKTC genelinde TSİ 21.00'de evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.
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