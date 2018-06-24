- KKTC’de Oy Verme İşlemi Tamamlandı

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( LEFKOŞA ) - KKTC’de oy verme işlemi tamamlandı LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. KKTC halkı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri için oy verme işlemlerini tamamladı. Kıbrıslı seçmenler 734 sandıkta, 28 belediye başkanını, 280 meclis üyesini, 184 muhtarı ve 596 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek için oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 104. maddesi uyarınca, saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasına uymayan yayın kuruluşları kapatıldı. Radyo ve televizyonlarda 19.00-21.00 saatleri arasında seçimle ilgili sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek, saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. Yüksek Seçim Kurumu, 4 televizyon kanalı 1 de internet sitesi hakkında yayın yasaklarına uymadıkları gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

