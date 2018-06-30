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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
KKTC'de orman yangını - LEFKOŞA

KKTC'de orman yangını - LEFKOŞA

- Yangına itfaiye helikopterlerinin müdahale etmesiKKTC'de orman yangını - Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopteri yangına müdahale ettiLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Gazimağusa'nın Yamaçköy bölgesinde çıkan yangın, sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının talebiyle Türkiye'den gelen bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti.Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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