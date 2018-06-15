- KKTC’de Müslümanlar camilere akın etti İzle

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( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Bayram Namazı için camilere akın etti. KKTC'nin turizm başkenti Girne'de bulunan Nurettin Ersin Paşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı. Kalabalık nedeniyle camiye giremeyen çok sayıda kişi namazını cami avlusunda kıldı. Okunan teşrik tekbirleriyle ve hutbe ile duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı. Girne Nurettin Ersin Paşa Cami İmamı Salih Hacıoğlu hutbede kutlu bir bayram namazının sabahına uyanmanın sevincinin yaşandığını, belirterek Müslümanlara birlik çağrısında bulundu. İstanbul’dan KKTC’ye gelen Turgut Doğan ,"Adada bayram namazı kılmak güzel bir şey, herkesin bayramını kutlarım" dedi.

İsmail Güç, "Bütün İslam aleminin bayramını yürekten kutlar hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Mustafa Yıldız ise, "Bütün Müslüman aleminin ramazan bayramı mübarek olsun" dedi.



