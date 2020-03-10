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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
- KKTC’de korona virüsü korkusu okulları tatil ettirdi

- KKTC’de korona virüsü korkusu okulları tatil ettirdi

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Hafta Sonu Kullar 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk korona virüsü vak'asının tespit edilmesinin ardından, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 16 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.
Çin’de ortaya çıkan korona virüsü tüm dünyaya hızla yayılırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ilk korona virüsü vak'ası onaylandı. İlk virüsün tespit edilmesinin ardından Bakanlar Kurulu acilen toplanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde 16 Mart Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiğini duyurdu. Çavuşoğlu, hafta sonu kararın yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

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