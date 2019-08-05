Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- KKTC'de korkutan yangın - Lefkoşa elektriksiz kaldı

- KKTC'de korkutan yangın - Lefkoşa elektriksiz kaldı

Yangından detay

( LEFKOŞA ) - KKTC'de korkutan yangın- Lefkoşa elektriksiz kaldı LEFKOŞA

Trafo Merkezi Gesi Başkent Irak 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğle saatlerinde çıkan yangın Lefkoşa'da korkuya neden olurken, başkent yangın nedeniyle elektriksiz kaldı. KKTC’nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Haspolat köyü bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen arazi yangını kentte bulunan trafo merkezini de etkiledi. Çıkan yangın Lefkoşa’yı elektriksiz bıraktı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanları ile itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Kıbrıs Elektrik Kurumu Lefkoşa'da elektriksiz kalan bölgelere yeniden elektrik vermeye başladı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı