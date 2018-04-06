- KKTC'de Kaybolan Rum Ölü Bulundu



- Bostancı sınır kapısından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçiş yaptıktan sonra kaybolan 65 yaşındaki Rum Solomos Apostolidis’in cesedi bulundu. Ceset üzerinde yapılan otopside ölüm nedeninin başa alınan sert darbeler sonucu beyin kanaması olduğu belirlendi. Geçtiğimiz hafta aracıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) Bostancı sınır kapısından geçiş yaptıktan sonra kaybolan 65 yaşındaki Rum Solomos Apostolidis’in cesedi, Girne dağ yolundaki ormanlık alanda bulundu. Evine dönmemesi üzerine Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden KKTC'ye gelen ailesi polise kayıp ihbarında bulunmuştu. Polis ihbarın ardından birçok yerde arama başlatmıştı. Apostolidis'in MET 470 plakalı arabası, Pazar günü Alsancak bölgesinde kilitli vaziyette park edilmiş halde bulunmuştu. Aracının dışında herhangi bir iz bırakmadan kayıplara karışan Solomos Apostolidis’in, cinayete kurban gittiği açıklandı. Apostolidis’in 28 Mart Çarşamba gecesi Girne’de bir kumarhaneden yanında bir kişiyle ayrıldığı ve yanındaki şahsın güvenlik kameraları ile tespit edildiği belirtildi. İncelemeler sonrasında, Apostolidis’in yanındaki şahsın kimliğinin de belirlediğini ve aynı akşam Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığı bildirildi.

Akşam saatlerinde polise gelen bir ihbar üzerine Girne dağ yolundaki ormanlık alanda bulunan cesedin, Apostolidis’e ait olduğu yönünde bulgulara ulaşıldığı ifade edildi. KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olayın faillerinin kısa sürede tespit edileceğini sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Özersay, Apostolidis’le ilgili yaptığı açıklamasında, “Bu akşamüstü polis teşkilatımız tarafından, 28 Mart tarihinde KKTC’ye Bostancı sınır kapısından girdiği bilinen ve sonrasında kendisinden haber alınamayan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu konusunda çok ciddi emareler olan bir ceset bulunmuştur. Bahse konu şahsın kaybolduğuna dair haberin gelmesinden hemen sonra hükümet olarak konuyu yakından takip ettik” ifadelerini kullandı. Polis Genel Müdürlüğü’nün bahse konu Kıbrıslı Rum’un ailesi ile sürecin en başından itibaren sürekli istişare halinde olduğunu ve aileyi bilgilendirdiğini ifade eden Özersay, “Aynı şekilde Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi kanalıyla Kıbrıs Rum tarafındaki yetkililere de sürekli olarak bilgi iletilmiştir. Polis Genel Müdürümüz ile az önce konuşarak konuya dair son bilgileri de aldıktan sonra şunu söyleyebilirim: Eldeki bulgular bu olayın sorumlu yahut sorumlularının kısa süre içerisinde tespit edilmesini mümkün kılacak niteliktedir” dedi.

Özersay açıklamasında, yakında sorumluların tespiti ve cezalandırılması konusunda somut sonuç alınabileceği görüşünü de dile getirdi. “Şu ana değin polisimizin elde ettiği bilgiler bunun siyasi değil adli bir olay olduğunu gösteriyor” şeklinde ifade eden Özersay, “Öte yandan, mahiyeti ne isterse olsun konuya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Yaşamını yitiren şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz” dedi.



