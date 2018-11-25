- KKTC’de Kadına Karşı Şiddet Yürüyüşü



- KKTC’de, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete karşı mücadele veren örgütler, yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın yanı sıra, KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ,Sağlık Bakanı Filiz Besim bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Bu yolda ben de varım”, “Kadın yürüyor, mücadele büyüyor” gibi sloganlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, Lefkoşa Kumsal Parkı’ndan başlayarak Dereboyu’na devam etti ve başladığı yerde sona erdi. “Yarım asırdır bu ülkede adalet yolculuğunda yürüyoruz” Yürüyüşte KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın gün dolayısı ile hazırladığı mesaj metni dağıtıldı. Meral Akıncı mesajında, daha güzel bir gelecek, eşitlikçi, şiddetsiz ve adaletli bir yaşam için yürüdüklerini belirterek, “Yarım asırdır bu ülkede adalet yolculuğunda yürüyoruz” dedi.

Akıncı, “Son zamanlarda tutarlı ve yayılmacı ilerlediğimiz bu toplumsal gelişim yolculuğunda, şiddetin görünürlüğünün artmasıyla, ölümle biten sonların da arttı. Bugünkü yürüyüşün amacı da buna dur demek” ifadelerini kullandı. Toplumsal anlayışta bir erkeğin bir kadın üzerinde hak sahibi olması söz konusu oldukça kadına yönelik şiddetin devam edeceğini söyleyen Meral Akıncı, bir kadını sokak ortasında dövüp, bıçaklayan zihniyetle bir kadını güçsüz ve beceriksiz gören zihniyetin aynı olduğunu belirtti.

Akıncı, toplumsal cinsiyet adaletine destek vermeyen her bireyin dolaylı değil doğrudan kadına yönelik şiddeti körükleyip, desteklediğini ifade ederek, “Bugün aramızda bulunamayan kadınları sadece şiddet uygulayıcı sevgili ve eşleri olduğu için değil, toplum olarak bu zihniyeti körüklediğimiz, bu anlayış ve tavırda olduğumuz için kaybettik” diye konuştu.

Şiddetin genelde evde, sokakta, hatta yatak odasında da geçerli olduğunu dile getiren Akıncı, erkeklerin çoğu kez onay aldığını çünkü doğduğu andan itibaren erkekçil tavırlar öğrendiğini ve zihinlerin karartıldığını vurguladı. Akıncı, “Bu nedendendir ki, tecavüze, tacize uğrayan dövülen ve öldürülen kadınlar, konuşmaz susar, ölene öldürülene kadar” şeklinde konuştu.

KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim toplumda şiddetin içselleştirilmiş ve normalleştirilmiş bir olgu olarak karşımıza çıktığını belirterek, bu konuda oluşturulacak ciddi bir politika doğrultusunda, doğru adımlar atılması gerektiğini söyledi.



Besim, hem siyasi, hem de sosyal dönüşümü sağlamanın en önemli görevlerinden olduğunu ifade etti.

Akıncı, Besim, şiddet vakaları ve kadın cinayetleri günden güne artarken kendilerinin yürütme organı olarak bu konuda ciddi politik ve yasal adım atması, var olan mekanizmaların hayata geçmesi için ciddi efor sarf etmesi gerektiğini vurguladı.

