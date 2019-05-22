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( LEFKOŞA ) - KKTC'de hükümet göreve başlamadan ayar polemiği LEFKOŞA



- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Ayar verilecekse ekonomiye ayar verilmeli. Cumhurbaşkanlığı hükümetin atadığı bir makam değildir. Ben halkımdan yüzde 60'ın üzerinde oy aldım. Bana ancak halkım ayar verebilir” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine kabineyi sunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Akıncı, “Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak içeride yaptığımız konuşma dışında, dışarıda kamuoyuna yansıyan bazı düşünceleri, söylemi ve biraz üslubu, bir cevabı gerektirdi. Bunu ilk günün heyecanına veriyorum. Bu konunun bir şekilde benim tarafımdan da kamuoyuna yansıtılması ihtiyacı doğdu. İki konu var, biri işte cumhurbaşkanı süresinin 10 ay civarında kaldığı, bir yıldan az bir süre kaldığı doğru. Ben kendi payıma burada geçireceğim her bir günün hakkını vermek durumundayım. Gerek Kıbrıs konusu gerekse iç konular ile ilgili olarak Cumhurbaşkanının üzerine düşen görevleri işte artık son yıla girdik diye savsaklamak veyahut da hafife almak gibi bir durum asla söz konusu değildir. Son güne kadar Cumhurbaşkanı gerek Kıbrıs konusunda gerekse diğer konularda üzerine düşeni sonuna kadar yerine getirecektir” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını ilk gün heyecanına verdiğini belirten Akıncı, ''Sayın Başbakanın ağzından çıkan, Cumhurbaşkanın politikalarla hükümete ayar verileceği şeklinde, sanıyorum amacını aşan bir söylem çıktı. İçeride böyle bir şey konuşmadık, bu şekilde bunlar söylenmedi. Cumhurbaşkanlığı 4 yıl önce halka sunduğu görüş ve düşüncelerin yüzde 60'ın üzerinde halk tarafından tasdik edilmesi ile görev icra etmekte olan bir makamdır. Halktan alınan bu onay hiçbir şekilde de ayarı bozulmadan yoluna devam etmiştir. Kalan bir yılda da aynı şekilde halka verilen söz çerçevesinde yürütülecektir. Ama bu ülkede ayar gerektiren işler vardır. En başta ekonomi ayar bekliyor. Onun dışında daha başka konular var hükümetin mutlaka eğilmesi gereken, hatta aslında onu bekliyor. Halkın bunun dışında bir beklentisi olduğu kanaatinde değilim. Tüm hükümetlerde olduğu gibi bugün oluşmakta olan bu yeni hükümet de sağlıklı bir diyalog içinde. Belli konularda fikir farklılıkları olacak. Bunda rahatsızlık duyulacak bir şey yok” şeklinde konuştu.



