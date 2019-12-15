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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- KKTC'de hortum paniğe neden oldu Haberi

- KKTC'de hortum paniğe neden oldu Haberi

hortum görüntüsü

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Yağışlı Hava 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde denizde hortum oluşması paniğe yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Girne’ye bağlı Karşıyaka köyü açıklarında denizde çıkan hortum bölgede paniğe yol açtı. Karadan 500 metre açıkta oluşan hortum yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde ilerledikten sonra yerleşim yerlerine ulaşmadan kayboldu.
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