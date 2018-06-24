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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
KKTC'de halk yerel seçimler için sandık başında - LEFKOŞA

KKTC'de halk yerel seçimler için sandık başında - LEFKOŞA

- KKTC'de halk yerel seçimler için sandık başında - - Oy verme işlemi KKTC'de halk yerel seçimler için sandık başında - Kayıtlı 191 bin 153 seçmen, 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve 280 meclis üyeliği için oy kullanacakLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.
Ülke genelinde kayıtlı 191 bin 153 seçmen, 734 şeffaf sandıkta oy kullanacak.Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'e kadar devam edecek.Vatandaşlar, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği için tercihini yapacak.Yerel seçimlerde 6 ilçede 28 belediye başkanlığı ve toplam 280 meclis üyeliği için oy kullanılacak.Belediye başkanlığı için 111 aday yarışıyor.Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy sayımına geçilecek.Seçim Yasası uyarınca 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak. 19.00 - 21.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, belediye başkanlığı seçimini kazananların sandıkların kapanmasından birkaç saat sonra, diğer sonuçların ise pazartesi sabah erken saatlerde açıklanmasının planlandığını belirtmişti.

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