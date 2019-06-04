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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
- KKTC’de Hala Sultan Camii'nde İlk Bayram Namazı Kılındı İzle

- KKTC’de Hala Sultan Camii'nde İlk Bayram Namazı Kılındı İzle

bayram namazı

Bayram Namazı Bayramlaşma Halas 

-Tatar'ın bayramlaşması

( LEFKOŞA ) - KKTC’de Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bu yıl hizmete açılan Hala Sultan Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. KKTC'de vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. KKTC'de bu yıl hizmete açılan ve ismini Güney Kıbrıs'ta kabri bulunan Peygamber Efendimizin halasından alan Hala Sultan Camii'nde ise ilk bayram namazı kılındı. Camide vatandaşlar, bayram sevincini birbirleriyle kucaklaşarak yaşadı. Okunan teşrik tekbirleriyle ve hutbe ile duaların ardından Müslümanlar birbirleriyle bayramlaştı. Öte yandan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar da Lefkoşa Selimiye Camii'nde vatandaşlar ile bayramlaştı.
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