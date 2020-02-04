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04 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
- KKTC'de eski havalimanı çalışanları ölüm orucuna başladı

- KKTC'de eski havalimanı çalışanları ölüm orucuna başladı

Başbakanlık önünde ölüm orucuna başlayan eski çalışanlar

Bakanlık Hükümet Ölüm Orucu 

-Röp

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC'de Ercan Havalimanı'nda faaliyetine son verilen eski Cyprus Airports Services (CAS) şirketinin çalışanları, mağdur oldukları gerekçesiyle Başbakanlık önünde "ölüm orucu"na başladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı'nda faaliyet gösteren ve faaliyetlerine son verilen eski Cyprus Airports Services (CAS) şirketinin çalışanları, Başbakanlık önünde "ölüm orucu"na başladı.
CAS'ta işten çıkarılan 135 kişiden 20'sinin devlete alındığını, geri kalan 115 kişinin ise mağdur olduğunu ifade edenler eski CAS çalışanları, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürerek başlattıkları eylemde, "CAS ölüm orucunda" yazılı pankart açtı. Eski CAS çalışanı Osman Adalı 21 aydır işsiz olduklarını ve 21 gündür de Başbakanlık önünde eylem yaptıklarını belirterek yetkililerden kendilerine sahip çıkmalarını istedi. CAS'ta 10 yıl çalıştığı ifade eden İbrahim Kaklık da, "21 aydır da sokaktayız. Hakkımızı aramak için geldik, şu an Başbakanlığın önündeyiz. 21 gündür de burada geceli, gündüzlü kalıyoruz, bekliyoruz. Bize sahip çıkmasını bekliyoruz devletimizin. İki tane evladım var şuan aç, telefona bakamıyorum. Mağduruz biz, söyleyecek bir şey yok" şeklinde konuştu.

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