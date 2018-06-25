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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
KKTC'de Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı kutlanıyor - LEFKOŞA Video

KKTC'de Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı kutlanıyor - LEFKOŞA Video

- Kutlamalardan detaylarKKTC'de Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı kutlanıyor - KKTC'de Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla yüzlerce vatandaş AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını coşkuyla kutluyorLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'liler sevinç gösterisinde bulundu.Resmi olmayan sonuçların ardından başkent Lefkoşa 'daki ve çevre ilçelerden gelen AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin başarılı sonuçlar almasını coşkuyla karşıladı.AK Parti'liler Girne Kapısı önünde toplanmaya başladılar. Burada KKTC, Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla halay çeken grup, konvoylar oluşturarak Lefkoşa sokaklarını turladı.Bayraklarla süslenen araçların kornalarına basan vatandaşlar, "bozkurt" ve "rabia" işaretleri yaptı.

Başkent 

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