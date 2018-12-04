- KKTC'de 'Engelsiz Kalpler' 7 ortak noktada buluştu İzle

-Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü

-Sanatçılardan Nurgül Takan Köse

- Sanatçılardan Cengiz Köse



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- KKTC'de Dünya Engelliler Günü kapsamında, 7 engelli yaşamın ortak bir çizgide buluştuğu ‘Engelsiz Kalpler’ başlıklı fotoğraf sergisi Girne’de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen 7 engelli yaşamın ortak bir çizgide buluştuğu ‘Engelsiz Kalpler’ başlıklı fotoğraf sergisi dün Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı. Nurgül Takan Köse ve Cengiz Köse, engelli çocukları Hüseyin ve yakınlarından esinlenerek ‘Engelsiz Kalpler’ noktasında farkındalık oluşturmak için 7 farklı yaş gurubundan, farklı engeli bulunan kişileri bir araya getirerek onların yaşama sevinçlerini fotoğrafladı. Hazırlanan serginin açılışını Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit birlikte yaptı. Güngördü, sergide yer alan 7 bireyin farklı engelleri olduğuna dikkat çekerek, “Fotoğraflar ile farkındalık oluşturma çalışmaları sevindiricidir. Bu çaba için teşekkür ediyorum. Engelli bireylerin hayata tutunmaları için, öncelikle ailelere, eğitim kurumlarına ve yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir” dedi.

“Engelleri ortadan kaldırmak için toplumların birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum” Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, engelleri birlikte aşmak ve engellilerin yaşamlarına her türlü kolaylığı sağlamanın görevleri olduğunun altını çizerek, ”Dünyadaki tüm engelleri ortadan kaldırmak için bireylerin, toplumların, kamu kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sanatçılardan Nurgül Takan Köse ise fotoğraf sergisindeki amacın engellilere toplum içinde daha çok yer açmaya ve farkındalık oluşturmaya katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek, “Değişik engel ve yaş grubundan oluşan sergimiz; engellilerimizin toplum içinde yaşadıkları güçlükleri, yapabildiklerini veya yapamadıklarını, umutlarını ve mutluluklarını içeren tanıklıklarımızın fotoğraf karelerinden oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

"Engelli olmak da evrenseldir" Cengiz Köse de yaptığı açıklamada engelliliğin evrenselliğine dikkat çekerek, “Evrensel olan bazı şeyler vardır. İnsan bir evrensel varlıktır. Müzik evrenseldir. Engelli olmak da evrenseldir. Engellinin Kıbrıslısı, Türkü, Almanı olmaz. Bütün dünyadaki engelliler aynı duygu içerisindedir ve ailelerine de bu duyguyu yaşatır. Bu anlamda Kıbrıs’ta yaptığımız çalışma ile aslında dünyadaki bu soruna bir nebze gönderme yaptık” dedi.

Sergileri ile 7 farklı hikayeyi aktarmaya çalıştıklarını belirten Köse, “Bu yönden bakıldığında ‘Engelsiz Kalpler’ sergisinde 7 farklı engelli yaşamı ve ailelerini fotoğraf kareleriyle öyküleştirilmiştir. Down sendromlu Pınar, bedensel ve zihinsel engelli Hüseyin, görme özürlü Hatice, skolyoz (omurga eğriliği) hastası Oktay, sağır ve dilsiz kardeşler Ahmet ve Mustafa, zihinsel engelli Kemal, bedensel engelli Kübra bu öykülerin 'Engelsiz Kalpler' kahramanlarıdır. Fotoğrafları çekerken tanık olduğumuz bu durumlar; bize, engelli kardeşlerimizin eksilen yönlerini başka bir yönlerini geliştirerek telafi ettiğini gösterdi. Tıpkı bir ağacın kırılan dalının yerine yenisini sürgün vermesi gibi” dedi.

Engelsiz Kalpler Fotoğraf Sergisi 18 Aralık tarihine kadar mesai saatleri içinde Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak. 15 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan eserlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı ise Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlanacak.

