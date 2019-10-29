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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'nın arşiv görüntleri

KKTC'de düşen eğitim uçağında hayatını kaybeden Hakan Çetinkaya'nın arşiv görüntleri

- KKTC'de eğitim uçağı düştü - Hakan Çetinkaya'nın Gyrocopter kullanması (ARŞİV) - Hakan Çetinkaya ile yapılmış röportaj (ARŞİV)KKTC'de eğitim uçağı düştü: 2 ölü - KKTC'de Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde Geçitkale Havaalanı yakınlarında Hava Sporları Federasyonuna ait bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi yaşamı yitirdi.Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, saat 12.50 sularında meydana gelen olayda, uçağın eğitim uçuşu sırasında henüz tespit edilemeyen sebeple Gazimağusa'daki Geçitkale Havaalanı pisti yakınlarında düştüğü kaydedildi.Polis, uçakta bulunan Serkan Özcezarlı (46) ve Hakan Çetinkaya'nın (46) yaşamını yitirdiğini açıkladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kazanın ardından başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.Akıncı, "Eğitim uçuşu sırasında uçağın piste düşmesi sonucu iki gencimizi kaybetmiş olmanın büyük üzüntüsü içerisindeyim. Bu beklenmedik kazada yaşamını yitiren gençlere Tanrı'dan rahmet, kederli aileler ve sevenleri ile toplumumuza başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.Başbakan Ersin Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçitkale Havalimanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da "İki deneyimli havacımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaza kırım ekiplerinin çalışması sonrası detaylara hakim olacağız. Ülkemizin, havacılık camiamızın başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Dera Başsağlığı Taziye Mesajı Kırım Eğitim Uçağı 

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