KKTC'de düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi - LEFKOŞA İzle
- Cismin düştüğü bölgenin havadan görüntüleri - Cisimden detaylar - İnceleme ekiplerinin çalışmasıKKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarında düşen cismin bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Havadan görüntülerde, cismin düştüğü bölgede büyük bir alanın yanmış olduğu dikkat çekiyor.
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