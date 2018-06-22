Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- KKTC'de Diplomasını Alamayan Başörtülülerin Sorunu Çözüldü

- KKTC'de Diplomasını Alamayan Başörtülülerin Sorunu Çözüldü

Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca açıklama yapıyor

( LEFKOŞA ) - KKTC’de diplomasını alamayan başörtülülerin sorunu çözüldü LEFKOŞA

Başsavcı Başsavcılığı Diploması Başörtülü Öğrenciler 


- Hala Sultan İlahiyat Kolejinden mezun olan öğrencilere KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diplomalarının verilmemesi sorunu, KKTC Başbakanının devreye girmesiyle çözüldü. Bakanlık önünde eylem yapan öğrenciler ve velileri, KKTC Başbakan Tufan Erhürman ile görüşerek sorunu çözüme kavuşturdular. Bakanlık önünde açıklama yapan veliler, okul aile birliğinin KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek sorunun çözümü konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar. Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Başbakanın kendilerini davet ettiğini ve diplomaların onaylanmış bir şekilde teslim edildiğini açıkladı.
Hikmet Kaynarca, “Bundan sonra da başsavcılığın kararıyla bir daha böyle bir sorun olmayacağı bilgisini de aldık, bu bizi daha da mutlu etti” diyerek, sorunun tamamen çözüldüğünü açıkladı.

İlgili Foto Galeriler
Darbenin İkinci İsmi KameradaDarbenin İkinci İsmi Kamerada
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı