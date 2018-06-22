- KKTC'de Diplomasını Alamayan Başörtülülerin Sorunu Çözüldü



- Hala Sultan İlahiyat Kolejinden mezun olan öğrencilere KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diplomalarının verilmemesi sorunu, KKTC Başbakanının devreye girmesiyle çözüldü. Bakanlık önünde eylem yapan öğrenciler ve velileri, KKTC Başbakan Tufan Erhürman ile görüşerek sorunu çözüme kavuşturdular. Bakanlık önünde açıklama yapan veliler, okul aile birliğinin KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya gelerek sorunun çözümü konusunda mutabık kaldıklarını açıkladılar. Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, Başbakanın kendilerini davet ettiğini ve diplomaların onaylanmış bir şekilde teslim edildiğini açıkladı.

Hikmet Kaynarca, “Bundan sonra da başsavcılığın kararıyla bir daha böyle bir sorun olmayacağı bilgisini de aldık, bu bizi daha da mutlu etti” diyerek, sorunun tamamen çözüldüğünü açıkladı.



