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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- KKTC'de Denizde Boğularak Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

- KKTC'de Denizde Boğularak Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

Cenaze namazı

Başsağlığı Sarılar Cenaze Namazı Siyasi Parti Gözyaşı 

-Büyükelçi Başçeri Konuşma
-Aile yakını röp.
-Cenaze namazı
-Cenazelerin defnedilmesi

( LEFKOŞA ) - KKTC'de denizde boğularak hayatını kaybeden aile toprağa verildi LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) geçtiğimiz Cuma akşamı denizde boğularak yaşamını yitiren Katırcı ailesinin dört ferdi, bugün gözyaşları içinde toprağa verildi.
KKTC'yi yasa boğan deniz faciasında yaşamını yitiren Ramazan Katırcı (48), Filiz Katırcı (40), Merve Katırcı (18) ve Mert Katırcı (13) bugün son yolculuklarına uğurlandı. Katırcı ailesinin dört ferdi, öğle namazını müteakip Büyükkonuk Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Adanın dört bir yanından vatandaşlar, Katırcı ailesinin cenazesine akın etti. Devlet ve askeri erkan da tam kadro cenazedeydi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti liderleri ve temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda askeri yetkili cenazede hazır bulundu. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Yaşanılan acının kelimelerle tarif edilebilmesi mümkün değil. Bir ailenin dört ferdi hayata veda etti. Biz de onlara son görevimizi yapmak için buradayız. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalan aile fertlerine sabırlar diliyorum” dedi.
Katırcı ailesinin bir komşusu ise “Söylenecek bir şey yok Allah rahmet eylesin. Böyle bir aileyi bir daha bulamam. İnşallah yetkililer bu elim olaydan sonra tedbir alır bir daha yaşanmasın” dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, cenazeye eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.
Katırcı ailesinin yakınlarının başsağlığında bulunan Meral Akıncı’ya sarılarak gözyaşı döktükleri görüldü.
Büyükkonuk Kuzey sahilinde Tulumba mevkisindeki bir koyda Ramazan Katırcı, eşi Filiz Katırcı, kızları Merve Katırcı ve oğulları Mert Katırcı boğularak yaşamını yitirmişti. Denizin aşırı dalgalı olması nedeni ile kayalıktan düşen Barış’ı kurtarmak için suya atlayan baba Ramazan Katırcı dalgalara kapılınca, ardından tüm aile suya atlayarak birbirlerini kurtarmaya çalışmış, ancak Barış dışında kurtulan olmamıştı. Büyükkonuk köyü sakini Osman Göztaş bölgede balık tuttuğu sırada gelen imdat sesleri üzerine ailenin en küçüğü olan 12 yaşındaki Barış Katırcı'yı son anda boğulmaktan kurtarmıştı. KKTC'de deniz mevsiminin açıldığı günden beri yaklaşık 8 kişi hayatını kayıp
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