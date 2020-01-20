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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kktc'de Bir Turist Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

- Kktc'de Bir Turist Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

olay yerinden detay

( GİRNE ) - KKTC'de bir turist trafik kazasında hayatını kaybetti GİRNE

Trafik Kazası 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meydana gelen trafik kazasında 1 turist hayatını kaybetti. Girne kentine gezmeye gelen Veysel Can (51), akşam saat 19.00 sıralarında kaldığı otele gitmek için Ecevit Caddesi'nde karşıya geçerken Mahir Salman S. (42) idaresindeki RF 453 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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