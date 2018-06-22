Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- KKTC’de Başörtüsü Engeline Tepkiler Büyüdü Haberi

- KKTC’de Başörtüsü Engeline Tepkiler Büyüdü Haberi

KKTC'de başörtü engeline tepkiler

Siyah Çelenk Üniversite Sınavı Başörtülü Başörtüsü Mezuniyet Töreni 

-röportajlar

( LEFKOŞA ) - KKTC’de başörtüsü engeline tepkiler büyüdü LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden mezun olan öğrencilerin diplomalarının başörtülü fotoğrafları olduğu gerekçesiyle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmamasına tepkiler büyüdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde öğrencilerin diplomaları başörtülü fotoğrafları yüzünden KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmadı. KKTC’de hükümetin Toplumcu Demokrasi Partisi kanadında bulunan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'e tepki göstermek üzere toplanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler yapılan bu uygulamayı protesto ederek bakanlığa siyah çelenk bıraktı. Okul Aile Birliği As Başkanı Özlem Khan, Hala Sultan Koleji mezuniyet töreninde 50 öğrencinin diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince onaylanmadığını bildirdi. Öğrencilerin diplomalarının verilmemesine gerekçe olarak diplomalarında başörtülü fotoğraflarının bulunması olduğunu belirten Özlem Khan, "Oysa bu öğrenciler, bu okulda 4 yıl boyunca başörtüleriyle eğitim gördü. 4 yıl boyunca başörtüleriyle okumalarına izin verdiğiniz bu öğrencileri hangi hakla diplomalarından mahrum bırakıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Diploma krizinin bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade eden Khan, bunun Türkiye'de 1990'lı yıllarda yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ın soğuk ve karanlık yüzünün hatırlattığını dile getirdi. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu yüzyılda başörtüsüyle uğraşanları anlamanın ve kabullenmenin mümkün olmadığını ifade ederek, bazı öğrencilerin özlemle beklediği diploma heyecanından mahrum bırakıldığını ifade etti.
Diploma alamayan öğrencilerden biri, “Diplomasını alamayanlar arasında belki yoktum, ama eğitim bakanı okulumuza gelerek tüm sorunları çözeceğini belirtti fakat tam tersi oldu” dedi.
Bir başka öğrenci olan Kübra Erişkin ise, “Arkadaşlarımın dört yıl sonunda sahneden boş bir kağıt ile indirilmesine karşıyım benim ile aynı diplomaları almaları gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Lefkoşa Milletvekili Bertam Zaroğlu, “Orta Çağdaki zihniyetin 2018 yılında gerçekten kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu sorunun kökten çözümün yapılmasını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Diploma alamayan bir diğer öğrenci ise ”Dün bizim mezuniyet törenimiz vardı, fakat biz diplomalarımızı alamadık, altlarında imzalarımız da yok, 4 yıl lise okuduk, 12 yıllık eğitim öğretim hayatımızda lise diplomasını hak ediyoruz, herkes gibi bizde aynı sıralarda eğitim aldık. Bizler sırf giysimizden dolayı 2018 diplomalarımızı alamıyorsak bu çok çağdışı bir şey, en kısa zamanda yapılan bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.
Bir başka öğrenci olan Hanife Günay, “Hala Sultan son sınıf öğrencisi iken dün akşam mezun olma heyecanı içindeydik, hepimiz üniversite sınavı heyecanını yaşarken böyle bir üzücü olay ile karşılaştık. Bir eğitim kurumunun kapalı öğrenciyi bu şekilde rencide etmesi onca okulların içinde küçük duruma düşürmesi çok ayıp bir şey, sesimizi duymalarını bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de GörüntülendiAdil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi
Sosyal Medyada David Beckham ÇılgınlığıSosyal Medyada David Beckham Çılgınlığı
Prens Harry Ve Markle EvlendiPrens Harry Ve Markle Evlendi
Fransa Hükümetinden 9 Yıl Süren Eylemlere OperasyonFransa Hükümetinden 9 Yıl Süren Eylemlere Operasyon
Gazze Milyonluk Yürüyüşe HazırlanıyorGazze Milyonluk Yürüyüşe Hazırlanıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı