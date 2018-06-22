- KKTC’de Başörtüsü Engeline Tepkiler Büyüdü Haberi

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( LEFKOŞA ) - KKTC’de başörtüsü engeline tepkiler büyüdü LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Hala Sultan İlahiyat Koleji'nden mezun olan öğrencilerin diplomalarının başörtülü fotoğrafları olduğu gerekçesiyle KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmamasına tepkiler büyüdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde öğrencilerin diplomaları başörtülü fotoğrafları yüzünden KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmadı. KKTC’de hükümetin Toplumcu Demokrasi Partisi kanadında bulunan Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'e tepki göstermek üzere toplanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaparak tepkilerini dile getirdi. Öğrenciler yapılan bu uygulamayı protesto ederek bakanlığa siyah çelenk bıraktı. Okul Aile Birliği As Başkanı Özlem Khan, Hala Sultan Koleji mezuniyet töreninde 50 öğrencinin diplomalarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerince onaylanmadığını bildirdi. Öğrencilerin diplomalarının verilmemesine gerekçe olarak diplomalarında başörtülü fotoğraflarının bulunması olduğunu belirten Özlem Khan, "Oysa bu öğrenciler, bu okulda 4 yıl boyunca başörtüleriyle eğitim gördü. 4 yıl boyunca başörtüleriyle okumalarına izin verdiğiniz bu öğrencileri hangi hakla diplomalarından mahrum bırakıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Diploma krizinin bir an önce çözülmesini beklediklerini ifade eden Khan, bunun Türkiye'de 1990'lı yıllarda yaşanan ve tarihe kara bir leke olarak geçen 28 Şubat'ın soğuk ve karanlık yüzünün hatırlattığını dile getirdi. Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da bu yüzyılda başörtüsüyle uğraşanları anlamanın ve kabullenmenin mümkün olmadığını ifade ederek, bazı öğrencilerin özlemle beklediği diploma heyecanından mahrum bırakıldığını ifade etti.

Diploma alamayan öğrencilerden biri, “Diplomasını alamayanlar arasında belki yoktum, ama eğitim bakanı okulumuza gelerek tüm sorunları çözeceğini belirtti fakat tam tersi oldu” dedi.

Bir başka öğrenci olan Kübra Erişkin ise, “Arkadaşlarımın dört yıl sonunda sahneden boş bir kağıt ile indirilmesine karşıyım benim ile aynı diplomaları almaları gerekiyordu” ifadelerini kullandı. Lefkoşa Milletvekili Bertam Zaroğlu, “Orta Çağdaki zihniyetin 2018 yılında gerçekten kabul edilebilmesi mümkün değildir. Bu sorunun kökten çözümün yapılmasını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Diploma alamayan bir diğer öğrenci ise ”Dün bizim mezuniyet törenimiz vardı, fakat biz diplomalarımızı alamadık, altlarında imzalarımız da yok, 4 yıl lise okuduk, 12 yıllık eğitim öğretim hayatımızda lise diplomasını hak ediyoruz, herkes gibi bizde aynı sıralarda eğitim aldık. Bizler sırf giysimizden dolayı 2018 diplomalarımızı alamıyorsak bu çok çağdışı bir şey, en kısa zamanda yapılan bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.

Bir başka öğrenci olan Hanife Günay, “Hala Sultan son sınıf öğrencisi iken dün akşam mezun olma heyecanı içindeydik, hepimiz üniversite sınavı heyecanını yaşarken böyle bir üzücü olay ile karşılaştık. Bir eğitim kurumunun kapalı öğrenciyi bu şekilde rencide etmesi onca okulların içinde küçük duruma düşürmesi çok ayıp bir şey, sesimizi duymalarını bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

