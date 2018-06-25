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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- KKTC’de başörtülü öğrenciler 'vefa'' töreni ile diplomalarına kavuştu

- KKTC’de başörtülü öğrenciler 'vefa'' töreni ile diplomalarına kavuştu

Kuran-ı Kerim tilaveti

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-Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca
- Sacide Kulu
-Hanife Günay

( LEFKOŞA ) - KKTC’de başörtülü öğrenciler "vefa'' töreni ile diplomalarına kavuştu LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başörtülü oldukları gerekçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diplomaları onaylanmayan öğrenciler, bugün ''vefa'' töreni ile diplomalarına kavuştu. KKTC'deki Hala Sultan İlahiyat Kolejinden mezun olan ve başları kapalı olduğu gerekçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise diplomaları onaylanmayan öğrenciler, bugün ''vefa'' töreni ile onaylamış diplomalarına kavuştu. Hala Sultan İlahiyat Kolejinde yapılan törene mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Hikmet Kaynarca, “Yapmış olduğumuz eylem, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısı ile şuanda KKTC'deki başörtüsü ile diploma alma sorunu temelli çözüme kavuştu” dedi.
Diplomasına kavuşan öğrencilerden Sacide Kulu, "İki, üç gün önceki diploma töreninde diplomalarımız imzalanmamıştı. O gün buruk bir sevinç vardı. Hem biz diplomalarımızı alamadığımız için üzülüyorduk hem de diplomalarını alabilen arkadaşlarımız bizim için üzüldüler, kendi sevinçlerini yaşayamadılar. Bu süreçte daima yanımızda oldular, onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Hanife Günay adlı öğrenci de bir önceki diploma töreninin yaşananlardan dolayı buruk geçtiğini belirterek, “Eğitim Bakanlığı önünde toplandığımızda yalnız olmadığımızı hissettik. Bize gönülden destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

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