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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu İzle

- KKTC’de Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu İzle

Anıta çelenk sunulması

Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Irak 

-Saygı duruşu
-İstiklal Marşı
-Anıt defterinin imzalanması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenleniyor. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Meclis Başkanı Teberrükken Uluçay, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, anıt defterinin imzalanması ile son buldu.
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