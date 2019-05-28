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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
- KKTC'de 35'inci Hükümetin İlk Bakanlar Kurulu Toplandı Haberi

- KKTC'de 35'inci Hükümetin İlk Bakanlar Kurulu Toplandı Haberi

toplantıdan detaylar

( LEFKOŞA ) - KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplandı LEFKOŞA

Başbakan Toplantı Bakanlık Hükümet 


- KKTC'de 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP), koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısını yapmak üzere toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına görüntü verildi ancak açıklama yapılmadı. Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 35'inci hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısında gündemdeki acil konuların ele alınması bekleniyor. UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın başbakanlığındaki UBP-HP koalisyonunda 7 UBP’li, 3 de HP’li bakan görev yapıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 22 Mayıs’ta yeni kabinenin sunulduğu program dün Cumhuriyet Meclisinde okunmuştu. Hükümet programı görüşmeleri ise perşembe günü yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi günü güven oylamasına gidilecek.
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