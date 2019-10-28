- KKTC'de 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi kongresi düzenlendi

-Raşir Dinç İHA mikrofonu açıklamalar



( LEFKOŞA ) LEFKOŞA



- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi düzenlendi.

Girne elexus Hotelde düzenlenen kongrede Türkiye'nin yerli ve milli yeni tıbbi sağlık cihazları tanıtılarak, yeni teknik bilgiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi’nde alanında uzman yerli ve yabancı cerrahların yeni teknolojik tedavi ve tıbbi cihazlarla ilgili sunumlar yapıldı. Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı ve RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç kongre ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dinç, 19. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Kongresi’nin 2 yılda bir gerçekleştiğini, kongreye bin 500 üzerinde yerli ve yabancı katılımcının iştirak ettiğini söyledi.



Dinç, “Türkiye sağlık sisteminde kendi göbeğini kendi kesen bir ülke. Ürettiğimiz ürünleri artık kendi kongrelerimize yabancı hekimleri anlatarak başlıyoruz. Ürünlerimizi şuan 63 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

“Hekime şiddet sağlığa şiddettir” Son zamanlarda yaşanan hekime şiddet konusunda değinen Dinç, “Hekime şiddet sağlığa şiddettir. Toplumun ruhuna şiddettir. Doktorlar her zaman başımızın üstündedir. Bundan dolayı hekime şiddet Türk toplumuna yakışmıyor. Türk toplumu her zaman hekimini doktorunu başının üzerinde taşır ve her zaman doktoruna sahip çıkar ve dualarla karşılar. Geldiğimiz noktada da Türk hekimleri gerçek anlamda gecesini gündüzüne katarak her koşulda mücadele vermektedir” dedi.

KKTC'ye Türkiye'nin yerli ve milli tıbbi cihazları ile destek "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz bizim bir vatan toprağımızdır" ifadelerini kullanan Raşit Dinç, Türkiye'de üretilen yerli ve milli tıbbi cihazların Kıbrıs halkına en kısa zamanda bu kongre vesilesiyle özellikle Kalp Damar Cerrahisi kardiyoloji ve girişimsel radyoloji alanında ciddi anlamda ciddi teşviklerde bulunmayı hedeflediklerini belirtti.

Dinç, “Yurt dışından döviz ile ithal edilen tıbbi cihazlar çok pahalı olduğundan halka arzı ve ulaşılabilirliği zor. Ama artık Türkiye'de üretilen yerli ve milli bir cihazlarımızı direkt olarak Kıbrıs'a Türk Lirası üzerinden teslim edeceğiz ve Kıbrıs halkının sağlığına da ciddi anlamda bu kongre vesilesiyle de destekte bulunmayı istiyoruz. Kıbrıs bizim vatan toprağımız, vatan parçamızdır” diyerek sözlerini tamamladı.



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