KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı-Lute Görüşmesi Tamamlandı



- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un görüşmesi tamamlandı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Akıncı, BM Genel Sekreteri Geçici Danışmanı Sayın Jane Holl Lute’u bugün kabul ederek yaklaşık bir saat kırk beş dakika görüştü. Hazırlanması için çalışılan referans kavramları için Cumhurbaşkanımız Jane Holl Lute ile ayrıntılı ve yararlı bir görüşme yaptı. Referans kavramları hazırlık çalışmalarının bir süre daha süreceği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız, Jane Holl Lute'u yarın yeniden kabul ederek görüşecektir” denildi. Görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve AB özel danışmanı Erhan Erçin ve II. Sekreter Hasan Varoğlu da hazır bulundu.

