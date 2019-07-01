KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri' - LEFKOŞA İzle
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri" - LEFKOŞA - Olay yerinden detaylar - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamasıANKARA (AA) - KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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