KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü - LEFKOŞA
- Görüşmeden detaylar - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın konuşması - Elizabeth Spehar'ın konuşmasıKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: - "(BM tarafından Kıbrıs konusunda istişareleri yürütecek üst düzey yetkilisi olarak Lute'un atanması) Lute’nin gelişi, sonu gelmez yeni bir müzakere sürecinin başı olarak görülmemeli, kısa sürede sonuç odaklı stratejik bir anlayışı pakete dönüştürebilir miyiz ve bu konuda sonuç alabilir miyiz bunun bir arayışı olarak görüyoruz" - "'Sıfır asker sıfır garanti' söylemi Kıbrıs Türküne güvence vermiyor. Kıbrıs Türkünü rahatlatmıyor. Makul ve gerçekçi olmamız lazım. Önümüzde çok uzun zaman dilimlerinin olmadığının idrakinde olmamız lazım"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu konusunda istişareleri yürütecek üst düzey yetkili olarak görevlendirilen Jane Holl Lute'ye ilişkin, "Lute’nin gelişi, sonu gelmez yeni bir müzakere sürecinin başı olarak görülmemeli, kısa sürede sonuç odaklı stratejik bir anlayışı pakete dönüştürebilir miyiz ve bu konuda sonuç alabilir miyiz bunun bir arayışı olarak görüyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Temsilcisi Spehar ile 17 Temmuz’da yapılacak BM Güvenlik Konseyi toplantısında ele alınacak olan Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresi konularını görüştüklerini ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından Kıbrıs sorunu konusunda istişareleri yürütecek üst düzey yetkilisi olarak görevlendirilen Jane Holl Lute ile 23 Temmuz ile başlayan haftada görüşebileceklerini söyleyen Akıncı, Lute’nin belirtilen çerçevede görevlendirilmesi konusunda Kıbrıs Türk tarafının olumlu görüşlerini Nisan ayında BM'ye ilettiğini kaydetti. - "Lute, Kıbrıs Özel Danışmalık görevine yapılmış bir atama değil"Akıncı, Lute’un görevlendirmesinin, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanlık görevine yapılmış bir atama olmadığına dikkati çekerek, bunun "tarafların nabzını tutmak için geçici bir misyonla yapılan bir görevlendirme" olduğunu dile getirdi.“Lute’un gelişi, sonu gelmez yeni bir müzakere sürecinin başı olarak görülmemeli, kısa sürede sonuç odaklı stratejik bir anlayışı pakete dönüştürebilir miyiz ve bu konuda sonuç alabilir miyiz bunun bir arayışı olarak görüyoruz." diyen Akıncı, Lute’nin Ada'da yapacağı temasların Rum tarafından zaman zaman ileri sürüldüğü gibi, “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak nitelendirilmemesi” gerektiğini vurguladı. - "Rum tarafının 'sıfır asker sıfır garanti' talebi Türk tarafı için tehdit oluşturuyor"Akıncı, Güney Kıbrıs Rum tarafının "güvenlik ve garantiler" konusunda taleplerinin Türk tarafı için tehdit oluşturduğunu, onun için Rum tarafının "sıfır asker sıfır garanti" talebinde bulunmaması gerektiğine işaret ederek, “Sıfır asker sıfır garanti söylemi Kıbrıs Türküne güvence vermiyor. Kıbrıs Türkünü rahatlatmıyor. Makul ve gerçekçi olmamız lazım. Önümüzde çok uzun zaman dilimlerinin olmadığının idrakinde olmamız lazım." şeklinde konuştu. İsviçre’nin Crans Montana kentinde sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı'na giden süreçte Kıbrıs Türk tarafının ciddi gayretler ortaya koyduğunu hatırlatan Akıncı, Genel Sekreterin konferansın sonuçsuz kalmasında sorumluluğu eşit şekilde taraflara yüklemesinin Kıbrıs Türk tarafına yapılan "ciddi haksızlık" olarak değerlendirdi.BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sorumlusu Elizabeth Spehar da Akıncı ile bu ay yapılacak Güvenlik Konseyinde ele alınacak olan Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından görevlendirilen Jane Holl Lute’un adadaki temaslarının ele alındığını kaydetti. Jane Holl Lute’un BM Genel Sekreteri adına temaslarına temmuz ayında başlamasını beklediklerini ifade eden Spehar, Lute’nin önce iki lider ile görüşeceğini ardından Kıbrıs'ta anlamlı bir sürecin başlatılması için tarafların yeterli bir olgunlukta olup olmadığını değerlendireceğini vurguladı.Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış, geçen yıl Temmuz ayında İsviçre'nin Crans Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.