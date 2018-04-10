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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü - LEFKOŞA

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü - LEFKOŞA

- Görüşmeden detaylar - BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar'ın açıklaması - BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar: - "Akıncı ve Anastasiadis'in 16 Nisan’daki buluşması iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacak"LEFKOŞA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis'in 16 Nisan’daki buluşmasının iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de bulundu.BM Temsilcisi Spehar, bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Akıncı ile verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, Rum lider Anastasiadis ile de hafta içinde görüşeceğini belirtti.
Görüşmede, kendisinin ev sahipliği yapacağı liderlerin ara bölgedeki gayriresmi yemeğini ele aldıklarını ifade eden Spehar, 16 Nisan’daki buluşmanın iki liderin yüz yüze görüşmesi açısından iyi bir fırsat olacağını dile getirdi.Spehar, geçen yıldan bu yana ilk defa bir araya gelecek liderleri ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans - Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Toplantı Müzakere Erimli İsviçre Yüz Yüze 

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