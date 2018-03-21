KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştü - LEFKOŞA
- BM Temsilcisi Spehar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığı'na gelişi - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile BM temsilcisi Spehar'ın konuşmasıKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Spehar ile görüştüLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.Akıncı, BM temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de bulundu.BM Temsilcisi Spehar, bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta taraflarla görüşmelerini sürdürdüğünü belirterek, dün de Rum lider Nikos Anastasiadis ile bir araya geldiğini ve bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’yla güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
Kıbrıs müzakereleri konusunda gelecek adımların ne olacağının Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına bağlı olduğuna işaret eden Spehar, BM’nin adada görevini yapmaya devam edeceğini dile getirdi.