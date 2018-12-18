KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüştü - LEFKOŞA
- BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute'nin gelişi - Görüşmeden detaylarKKTC Cumhurbaşkanı Akıncı BM Temsilcisi Lute ile görüştü - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu: - "Bugünkü görüşme yapıcı ve ayrıntılı oldu"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Sözcü Burcu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Akıncı ile Lute'un Kıbrıs müzakereleri kapsamında "referans kavramlar" üzerinde dün de bir araya geldiğini anımsattı.Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Kıbrıs Türk halkı bakımından son derece önemli gördüğü noktaları Jane Holl Lute’a bir kez daha aktarma fırsatı bulduğunu ifade eden Sözcü Burcu, "Bugünkü görüşme yapıcı ve ayrıntılı oldu." değerlendirmesinde bulundu. Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen BM temsilcisi Lute, bu sabah da Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ikinci kez görüşmüştü. Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamış ve geçen yıl temmuzda İsviçre'nin Crans Montana kasabasında yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.