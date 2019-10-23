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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
KKTC Başbakanı Tatar: 'Yüreğimizle alkışlayıp destek verdik'

KKTC Başbakanı Tatar: 'Yüreğimizle alkışlayıp destek verdik'

Başbakan Ersin Tatar'ın gelişinden detaylar

Teknoloji Uttu Allah Kışla 

-Konuşması
-Fuar alanındaki stantları gezmesi
-detaylar

( MERSİN ) KKTC Başbakanı Tatar: "Yüreğimizle alkışlayıp destek verdik"- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Anamur Tarım ve Gıda Fuarı" açılışına katıldı- Tatar: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığına alkış tuttuk, Mehmetçiğimize ve Türk ordusuna dualarımızın beraber olduğunu söyledik" MERSİN

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Barış Pınarı'nın son derece yasal zeminde yapılan bir harekat oluğunu belirterek, "Biz bunu yüreğimizle alkışladık ve desteğimizi verdik"KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 'Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'na değinerek, "Türkiye'mizin güvenliği, Türk insanına yönelik yapılan bir takım çirkinlikler sonrası yapılan harekat, son derece yasal zeminde yapılan bir harekattır. Biz bunu yüreğimizle alkışladık ve desteğimizi verdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığına alkış tuttuk, Mehmetçiğimize ve Türk ordusuna dualarımızın beraber olduğunu söyledik” ifadelerini kullandı.KKTC Başbakanı Tatar, “Bugün fuarda, muzun, çileğin, avokadonun nasıl ileri teknolojiyle yetiştirildiğini görüyoruz. Bizde bütün bu tecrübelerden faydalanıp Anadolu suyunun Kıbrıs’ta bulunmasıyla, Yeşilköy, Yeşilırmak gibi bölgelerimizde bu muzun yetişmesini ve dolayısıyla ekonomimize katkı yapmasını inşallah başaracağız. Önemli olan karşılıklı münasebetlerimizin yoğun ilişkilerimizin gerek ticaret gerek ekonomik gerek kültürel gerek siyasi yoğunlaşmasıyla daha da yakınlaşmamız. Bu coğrafyada Türkiye’nin büyüklüğü, mavi vatan dediğimiz Doğu Akdeniz’de bütün hak, çıkar ve menfaatlerimizin korunmasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürmesi, güçlenmesi ve dünyaya bu şekilde devam edebilmesi gerçekten milletimizin bekası için fevkalade önemlidir” diye konuştu.

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