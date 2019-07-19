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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
- KKTC Başbakanı Tatar, Orgeneral Küçükakyüz'ü kabul etti

- KKTC Başbakanı Tatar, Orgeneral Küçükakyüz'ü kabul etti

Görüşmeden detay

General Bakanlık 

-Küçükakyüz’ün konuşması
-Tatar’ın konuşması

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- KKTC Başbakan Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü dolayısıyla ülkede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kabul etti. KKTC Başbakanlık Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’e Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti. Orgeneral Küçükakyüz kabulde yaptığı konuşmada, “Barış Bayramınızın 45’inci yılında sizlerle olmaktan onur duydum. Nice 45 yıllara” dedi.
Küçükakyüz, Türkiye Cumhuriyeti olarak dün ve bugün olduğu gibi ebediyen KKTC’nin yanında olacaklarını kaydetti.
Tatar: “O günlerde esas mukavemet hava desteğiyle sağlanmıştı” Başbakan Ersin Tatar da konuşmasına “Sizleri burada görmekten mutluluk duymaktayım” diyerek başladı.
“Barış Harekatı’ndan 45 yıl sonra yine bir aradayız” diyen Tatar, o günün şartlarında hava desteği veren pilotları da selamladıklarını dile getirdi. Türk Hava Kuvvetleri pilotların özverili uçuşlarıyla Kıbrıs Türkünün kendini güvende hissettiğini dile getiren Tatar, “O günlerde esas mukavemet hava desteğiyle sağlanmıştır” dedi.
Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi gerçekleştirildi.

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