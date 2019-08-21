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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
KKTC Başbakanı Tatar: 'Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin bağlarını hiçbir güç kopartamaz'

KKTC Başbakanı Tatar: 'Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin bağlarını hiçbir güç kopartamaz'

Başbakan Tatar'ın Güzeloluk'a karşılanması

Dera 

-Tatar'ın kısa konuşması
-Sultanalanı Yaylasında vatandaşlara hitap etmesi
-Vatandaşlarla görüşmesi
-Mara Yaylasında kurban kesilerek karşılanması
-Tarihi Kızkalesini gezmesi

( MERSİN ) KKTC Başbakanı Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin bağlarını hiçbir güç kopartamaz"- KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumlarla federal temelde bir anlaşmadan umut olmadığını belirtti MERSİN

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye'nin bağlarının artık kopartılamayacağını belirterek, Rumlarla federal temelde bir anlaşmadan umut olmadığını söyledi.

Başbakan Tatar, Mersin ziyareti kapsamında Erdemli'ye bağlı Güzeloluk ve Sultan Alanı Yayları ile Silifke'ye bağlı Sarıaydın ve Mara Yaylalarında Kıbrıslı vatandaşlarla bir araya geldi. Burada kendisini karşılayanlarla sohbet eden Tatar, Doğu Akdeniz'de Türk hakimiyetinin daha da güçleneceğini, Türk milletinin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını belirtti.
Kıbrıs üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını ifade eden Tatar, "İşte Kıbrıs Avrupa Birliği içerisinde federal hale gelecek, Avrupa Birliği içerisinde şu olacak, bu olacak, Türkiye'nin yanından alıp götürülecek, Avrupa Birliğine entegre edilecek. Ama biz diyoruz ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyetinin ilişkileri o kadar yoğunlaşmıştır ki, artık bu saatten sonra bu ilişkiyi artık hiçbir güç kopartamaz, engelleyemez. Bu böyle biline" dedi.
Tatar, Mersin ziyaretini Erdemli ilçesindeki tarihi ve turistik Kızkalesi'ni gezerek tamamladı. Başbakan Tatar'a eşlik eden Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'dan tarihi belde ve yöreyle ilgili bilgiler aldı. (OKİ-
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