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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC Başbakanı Tatar İle Cumhurbaşkanı Akıncı Arasında İlk Olağan Görüşme - Tatar: “iki Makamın İşbirliği Yapması Konusunda Anlayış Birliği İçindeyiz” Haberi

- KKTC Başbakanı Tatar İle Cumhurbaşkanı Akıncı Arasında İlk Olağan Görüşme - Tatar: “iki Makamın İşbirliği Yapması Konusunda Anlayış Birliği İçindeyiz” Haberi

Tatar- Akıncı görüşme, açıklama

( LEFKOŞA ) - KKTC Başbakanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Akıncı arasında ilk olağan görüşme- Tatar: “İki makamın işbirliği yapması konusunda anlayış birliği içindeyiz” LEFKOŞA

Belediye Başkanlığı Toplantı Cumhurbaşkanı Bakanlık Hükümet 


- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanu Ersin Tatar’ın ilk olağan rutin görüşmesi gerçekleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 35’inci hükümetin güvenoyu almasının ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile KKTC Başbakanu Ersin Tatar bugün ilk olağan rutin görüşmeleri çerçevesinde yaklaşık bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar, iki haftada bir Perşembe günleri görüşülmesi yönünde karar aldı. KKTC Başbakanı Tatar, görüşmeden çıkışında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile çok güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini, memleket meselelerini, Kıbrıs konusunu ve farklı birçok konuyu görüştüklerini belirtti.
Başbakan Tatar görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Başbakan ve Cumhurbaşkanının işbirliği yapması gerektiğini, halkı ilgilendiren hassas konularda çalışmaları beraber yürütebileceklerini konuştuklarını dile getirdi. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın girişimiyle başlatılan dere yatakları konusundaki çalışmayı birlikte yürütmenin doğru olacağını konuştuklarını, önümüzdeki günlerde bu konuya ilişkin bir toplantı düzenleneceğini söyledi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Kıbrıs konusunda zaman zaman farklı düşünceleri olabileceğini ama memleket meselelerinde iki makamın işbirliği yapabileceği, çalışma yürütebileceği konusunda anlayış birliği içinde olduklarını ifade etti.
Tatar, “Çok iyi bir görüşme yaptık. Bize yakışan da budur. İkimiz de önemli makamlardayız. Memleketin çeşitli ihtiyaçları ve sorunları var. Cumhurbaşkanı Akıncı yıllarca belediye başkanlığı yapmış, şu anda da cumhurbaşkanı makamında devleti yöneten bir kişi olarak mutlaka onun da tecrübelerinden ve bilgisinden faydalanacağız. Hükümet olarak memlekete hizmet etmek için bu gibi çalışmalar içinde olabileceğimizi kendisiyle paylaştım. Memnun olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

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